سلطات الاحتلال تبعد المرابطة هنادي الحلواني عن الأقصى ستة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني مجدداً عن المسجد الأقصى بعد ساعات من اعتقالها والتحقيق معها.



وذكرت مصادر في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحلواني ظهر اليوم من على أبواب الأقصى وجرى التحقيق معها في أحد مراكز التوقيف.



وخلال التوقيف سلم الاحتلال المرابطة الحلواني قرارًا إدارياً يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى ومداخله وأروقته لمدة ستة أشهر.