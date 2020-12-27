"الخارجية": ست وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس بصفوف الجاليات الفلسطينية، بالخارج إلى 340، فيما وصل عدد الإصابات إلى 8819، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت الخارجية، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنين نبيل عثمان عبد العزيز، وحسام قاسم حمدان (65 عاما)، ونعيم عبد الله (85 عاما)، وحسين موسى، ومحمد حجاز (69 عاما)، والمواطنة شريفة حجاز(75 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 106 حالات، كما تم تسجيل 52 إصابة جديدة في كل من اوهايو، وميتشغن، وكاليفورنيا، وواشنطن، وميريلاند، ونورث كارولينا، وبريتسو، وفرجينيا، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5886.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بتسجيل ست حالات وفاة، و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.