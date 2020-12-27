(كان): شركات سعودية من مختلف القطاعات تسعى للاستثمار في إسرائيل





وأضاف: أنه في الأيام الأيام الأخيرة، عقدت اجتماعات عمل في المنامة تناولت هذا الموضوع.





وكانت مملكة البحرين أعلنت قبل عدة أشهر، عن التوصل لاتفاق لإقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل، وذلك برعاية أمريكية، فيما ادعت وسائل إعلامية قبل نحو شهر، عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، والتقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بينما نفت الرياض، في وقت لاحق، حدوث مثل هذا اللقاء.





رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر لم تسمها قولها، بإن شركات سعودية تسعى للاستثمار في إسرائيل.وقالت (كان): إن شركات سعودية من مختلف القطاعات، تسعى للاستثمار في إسرائيل من خلال البحرين.