"كهرباء" غزة: احتمالات بتوفير ساعات وصل أعلى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي





وتابع ثابت: بأنه يضاف لذلك العجز الناجم في بعض المناطق والمحافظات بسبب كثافة السكان والإستهلاك الأكبر في الطاقة، وكذلك المناطق التي يجري بها سرقة التيار الكهربائي وتركيب الكهرباء دون عدادات، وخطوط القلاب.



وأكد بأنه "يحتمل أن نتمكن من توفير ساعات وصل أعلى خلال هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب استثمار الكهرباء بشكل أفضل من خلال إعادة خطط التوزيع على المناطق وتركيب قواطع أتوماتيكية بالإضافة إلى العدادات الذكية.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مدير دائرة الإعلام بشركة كهرباء غزة، محمد ثابت، بأن المشكلة التي تواجه الشركة في الكهرباء لديها، "مرتبطة بالكمية التي نمتلكها والتي تبلغ 180 ميجا واط".وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن هذه الكميةلا تكفي خلال فصل الشتاء على وجه التحديد بسبب زيادة الطلب على الطاقة، حيث تكون الذروة خمس ساعات فقط.