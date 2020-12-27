جنين: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من قرية تعنك غرب جنين، إخطارات بهدم أربعة منازل وبيت بلاستيكي.



وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزل المواطن إبراهيم أحمد محمود قذيلة وهو مسكون منذ عامين، ومنازل محمود أحمد قذيله، ورياض محمد دواسة، وذيب نمر شبيبو وهي قيد الإنشاء، وبيت زراعي بلاستيكي للمواطن محمود جميل ابو قذيلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن تلك المباني قائمة على مناطق أثرية وغير مرخصة.