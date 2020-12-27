محامو نتنياهو يقدمون طلبًا لإلغاء لائحة الاتهام ضده





وأضافت: أن ذلك بعدما تبين عدم الحصول على موافقة المستشار القضائي لفتح تحقيق ضده.





وتنص المادة 17 من القانون الأساسي، في إسرائيل، على أنه لا يجوز فتح تحقيق جنائي ضد رئيس وزراء على رأس عمله، إلا بعد الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 20) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن محامي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قدموا طلبًا لإلغاء لائحة الاتهام ضده.