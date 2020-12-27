دولي

شقيق الجندي شاؤول أورون يطالب أردوغان بالمساعدة لـ "استعادة" شقيقه من غزة

شقيق الجندي شاؤول أورون يطالب أردوغان بالمساعدة لـ "استعادة" شقيقه من غزة
شقيق الجندي عند السفارة التركية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن "أوفيك"، شقيق الجندي الأسير، في قطاع غزة، أورون شاؤول، وصل إلى السفارة التركية، وبعث برسالة طلب فيها المساعدة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستعادة شقيقه من غزة.

 ووفق الصحيفة، فإن شقيق الجندي، قال: اليوم هو عيد ميلاد أخي الـ 27، نحتفل للمرة السابعة منذ أن أسرته حماس، مشيراً إنه "قبل أربع سنوات تعهد أردوغان بالمساعدة في إعادة الجنود خلال اتفاقية مرمرة.

وتابع: "إنني أدعو الحكومة ودول العالم للعمل من أجل عودة أورون وهدار والإسرائيليين الآخرين الذين تحتجزهم حماس - لتكن عودة الأسرى في طليعة تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل".

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