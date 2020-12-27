الشؤون المدنية: افتتاح سهل القاعون غداً للمرة الأولى منذ 46 عاماً

سهل القاعون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء اليوم، أنه سيكون باستطاعة أصحاب أراضي سهل القاعون في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس، بالدخول إلى أراضيهم يوم غدٍ الاثنين لزراعتها.



يأتي ذلك بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها، لأول مرة منذ العام 1974،



وأضافت الهيئة: أنه سيدخل غداً 13 تراكتور زراعي، ليبدأ المزارعون بزراعة أراضيهم، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة العام للشؤون المدنية ومجلس بردلا والمحافظة.



وقالت الهيئة: إنه تم الاتفاق أيضا مع الجانب الإسرائيلي لفتح طريق وتأهيله ما بين قرية بردلا وسهل القاعون، لاستعماله من قبل المزارعين وسيتم العمل به قريبا.