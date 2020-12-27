جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وأضافت أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 12 مطلوبا للعدالة كما ضبطت 5 مركبات غير قانونية في جنين.