شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 12 مطلوبا للعدالة  كما ضبطت  5 مركبات غير قانونية في جنين.

وأضافت أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول

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