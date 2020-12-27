نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتغلق محلات تجارية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة خلال الساعات الماضية على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 34 مطلوباً صادر بحقهم 48 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا، فيما قامت بتحرير117 مخالفة مرورية وحررت 436 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي فيما تم إغلاق محلات تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق للحد من تفشي وباء (كورونا).



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.