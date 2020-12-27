قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة خلال يومين محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرارالإغلاق في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص وتنفيذاً لتعليمات الحكومة المعلنة تم إغلاق 125 محلاً تجارياً وألقت القبض على شخص وضبطت ثلاث مركبات وفضت تجمع لبيت عزاء وحفل زفاف في قلقيلية وقراها .



وأضافت: أنها قامت بتحرير 80 مخالفة صحة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.