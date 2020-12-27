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لأول مرة منذ نحو شهرين.. الجزائر تسجل أقل من 400 إصابة بيوم واحد

رام الله - دنيا الوطن
بلغت إصابات فيروس (كورونا) في الجزائر، اليوم الأحد، أقل من 400 إصابة، بيوم واحد، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 392 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة رصد ست وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس (كورونا) في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.

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