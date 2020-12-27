لأول مرة منذ نحو شهرين.. الجزائر تسجل أقل من 400 إصابة بيوم واحد





كما أعلنت وزارة الصحة رصد ست وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.



وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس (كورونا) في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.



رام الله - دنيا الوطنبلغت إصابات فيروس (كورونا) في الجزائر، اليوم الأحد، أقل من 400 إصابة، بيوم واحد، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين.يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 392 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.