الأردن يعود لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وتشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم أمس السبت.



وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 287,946 شخصا، أما الوفيات فبلغت 3758 حالة.



وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 105 حالات، فيما غادرت 141 حالة المستشفيات بعد شفائها.



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 2863 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 261,514 حالة.



رام الله - دنيا الوطنعاد الأردن لتسجيل ارتفاع نسبي بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).