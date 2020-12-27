إسرائيل: دخول الإغلاق الصحي الثالث حيز التنفيذ بسبب (كورونا)





ويستغرق الإغلاق لمدة أسبوعين على الأقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع.



ويحظر بموجبه الخروج من المنازل لمسافة أكثر من كيلومتر واحد ما عدا إلى أماكن العمل الحيوية أو لتلقي علاج طبي أو اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) أو ممارسة الرياضة البدنية أو التظاهر أو المشاركة في جنازة أو حفل زفاف.



ويسمح لعشرة أشخاص على الأكثر بالتجمهر في منطقة مسقوفة ولـ 20 شخصاً على الأكثر في العراء، فيما تستمر الدراسة في رياض الأطفال والصفوف الأول حتى الرابع و11 و12 ومؤسسات التعليم الخاص.



وستغلق جميع المصالح التجارية ما عدا تلك الحيوية أبوابها، وسيتم تقليص المواصلات العامة واغلاق الجزر الخضراء في ايلات وفنادق البحر الميت.





ورجح بنك إسرائيل ان تبلغ تكلفة الاغلاق المباشرة زهاء مليارين وخمسمائة مليون شيكل أسبوعيا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ورجحت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاعاً في عدد الحالات الخطيرة.

رام الله - دنيا الوطندخل الإغلاق الصحي الشامل في إسرائيل مساء اليوم، حيز التنفيذ، وهو الإغلاق الثالث منذ تفشى جائحة (كورونا).