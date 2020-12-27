وزارة الأوقاف تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مسجد النبي موسى والحفل الذي أقيم فيه





وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": بأن الصلاة لا تقام في المسجد، بسبب إجراءات الترميم والصيانة، مضيفاً بأنه بعد أن أنهت مؤسسة (undp) عملها، بدأت الأوقاف بوضع خطة لإعادة تشغيل المقام وفتحه أمام الزوار والمواطنين.





وتابع: بأنه كان هناك توجه نحو إيجاد جهة متخصصة للإشراف على إدارة المقام والمحافظة عليه، لكن مع جائحة (كورونا) توقفت هذه الإجراءات.



أضاف أبو الرب: أن الحفل الذي حدث لم يكن بعلم الأوقاف، ولم يستأذن أو يتقدم أي أحد بطلب للوزارة لإقامة أي نشاط في المقام، مشدداً على أن هذا الفعل لن يمر مرور الكرام، و"سنقوم بمتابعة وملاحقة كل من أقدم على هذه الخطوة".



ونفى وكيل وزارة الأوقاف تصريحات وزيرة السياحة، بأن الحفل الصاخب الذي كان في مقام "النبي موسى" قد تم بعلمهم، مؤكداً أن الوزارة لم تمنح الإذن لأي أحد للدخول أو الاحتفال أو التصوير.



وبيّن أبو الرب بأن "الأوقاف" تتحمل مسؤولية المسجد، وما جرى فيه من احتفالات أمر مرفوض ولا نقبل به وسنتابع التحقيقات، وستتابع عمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للوقوف على نتائجها.



خاص دنيا الوطن-بهاء بركاتصرح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، بأن مسجد "النبي موسى"، يتبع للوزراة ومن مسؤوليتها، مشيراً إلى أن "هناك عملية ترميم في الموقع تجري بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار".