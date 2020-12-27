انتشال جثتي عامليْن بعد انهيار بئر مياه عليهما جنوب قطاع غزة

أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بأن طواقم الدفاع المدني، قامت اليوم بانتشال جثتي العاملين رمضان الشمالي وابراهيم النملة، بعد انهيار بئر مياه عليهما قرب مسجد الرباط، غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في تمام الساعة 2:29 من عصر اليوم الأحد، وردت إشارة لعمليات الدفاع المدني تُفيد بانهيار حفرة بئر مياه فوق اثنين من العمال أثناء عملهما بالحفر بعمق 7 أمتار في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



