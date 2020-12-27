شؤون فلسطينية

انتشال جثتي عامليْن بعد انهيار بئر مياه عليهما جنوب قطاع غزة

انتشال جثتي عامليْن بعد انهيار بئر مياه عليهما جنوب قطاع غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بأن طواقم الدفاع المدني، قامت اليوم بانتشال جثتي العاملين رمضان الشمالي وابراهيم النملة، بعد انهيار بئر مياه عليهما قرب مسجد الرباط، غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في تمام الساعة 2:29 من عصر اليوم الأحد، وردت إشارة لعمليات الدفاع المدني تُفيد بانهيار حفرة بئر مياه فوق اثنين من العمال أثناء عملهما بالحفر بعمق 7 أمتار في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتابعت: على الفور توجّهت أطقم الإنقاذ إلى المكان وبدأت بمحاولة إنقاذ الشخصين المذكورين، حيث تمكنت من استخراجهما، وهما (إبراهيم النملة – 40 عاماً) و(رمضان شمالي - 33 عاماً)، وتم تحويلهما إلى مستشفى أبو يوسف النجار، قبل أن يفارقا الحياة أثناء محاولة إنعاشهما.

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