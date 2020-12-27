جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة محلات تجارية وقبضت على عدد من أصحابها وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق الخاص بفيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 25 محلاً تجارياً وقبضت على ستة من أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الاصول.



وأضافت أن الشرطة قامت بتحرير180 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.