القبض على مطلوبين للعدالة وإتلاف مركبات غير قانونية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة، بأن الشرطة وأثناء تنفيذها للمذكرات القضائية قد قامت اليوم بإلقاء القبض على 42 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 150 مذكرة قضائية، بالإضافة لإتلافها 25 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين وفق الأصول، كما تم مخالفة أصحاب المركبات غير القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولاً.