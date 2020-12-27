شؤون فلسطينية

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بقرار الإغلاق

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بقرار الإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة اليوم عدة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بقرار الإغلاق في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء متابعة دوريات الشرطة لمدى التزام المواطنين بقرار الإغلاق المعلن عنه مؤخراً، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 250 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق في المحافظة. 

وأضافت: بأن الالتزام بقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

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