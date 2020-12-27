الأردن: اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأحد، اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس (كورونا) المتحور، قادمتين من بريطانيا.



وأوضح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، بأن الإصابتين تم رصدهما لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم 19 كانون الأول/ديسمبر بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشدداً على أن حالة المصابين الصحية ممتازة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكد وزير الصحة، أنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي على المصابين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.