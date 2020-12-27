غنام تبحث مع المفوضية الكشفية عدداً من القضايا بمحافظة رام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأحد، رئيس المفوضية الكشفية في المحافظة شاهر هارون وعددمن أعضاء

الهيئة الادارية للمفوضية تعزيزاً للتعاون المشترك، كما تم بحث عدد من القضايا التي تهم المفوضية على رأسها العمل على مأسستها وايجاد مقر خاص لها .



وأكدت على الدور والهام والمحوري الذي تلعبه الكشافة الفلسطينية في تعزيز ارتباط شبابنا في أرضهم وثقافتهم، مشيدة بالجهد الذي تبذله الكشافة داخليا وخارجيا بتوجيهات من سيادة اللواء جبريل الرجوب على الصعد كافة.



وأشارت غنام إلى أن الكشافة ليست عزفا للموسيقى ودق للطبول فقط بل هي رسالة انضباط والتزام بروح العمل التطوعي وحب الوطن وصدق الانتماء له وتعزيز للثقافة الوطنية، متمنية أن تتخلص فلسطين والعالم من الوباء قريبا لتعود النشاطات

الشعبية والجماهرية من جديد.



واتفق في ختام الاجتماع على تخصيص مكتب مؤقت للمفوضية في مقر محافظة رام الله والبيرة الى حين العمل على توفير مقر خاص لها يحتضن كافة النشاطات الكشفية في المحافظة.