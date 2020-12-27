شؤون فلسطينية

الجهاد: الحفل الماجن بمقام النبي موسى اعتداء على بيوت الله وعمل مرفوض

الجهاد: الحفل الماجن بمقام النبي موسى اعتداء على بيوت الله وعمل مرفوض
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الاسلامي: "إن ما حدث الليلة الماضية من حفل ماجن وخليع في مسجد ومقام النبي موسى، هو انتهاك لحرمة المساجد واعتداء على بيوت الله ، وهو عمل مرفوض ومدان بأشد العبارات، وهو فعل خارج عن ثقافة شعبنا ومعتقداته وأخلاقه".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نستنكر ونشجب بشدة منح تصريح لهذا العمل المشين من قبل الدوائر الحكومية الرسمية، الأمر الذي يعتبر استهتاراً ولامبالاة واضحة وانعداماً للمسؤولية الدينية والأخلاقية".

وتابعت بقولها: "إننا إذ نشيد بالدور الشعبي في التصدي لهذا العمل المشين والمرفوض، فإننا نطالب بمحاسبة وإقالة كل المسؤولين عنه، كما نطالب رئيس الحكومة محمد اشتيه بتحمل مسؤولياته إزاء هذا العمل الذي يُعد جريمة بكل المقاييس".

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