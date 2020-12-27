الصحة الإيرانية: حصيلة الإصابات بـ (كورونا) تتجاوز 1.2 مليون حالة



وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة،، سيما سادات لاري، إن 5502 حالة جديدة من الإصابة بمرض (كورونا) المستجد، تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، (بينهم 5212 في حالة حرجة) ليصل إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد مليون و200465 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكشفت أن 119 مصاباً بـ (كوفيد- 19) توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يجعل حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى، تصل إلى 54693 حالة.



وأضافت سادات لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 951860 شخصاً لغاية الآن.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 7 ملايين و407400 شخص، خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بمرض (کوفید- 19) في أنحاء البلاد حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، أن عدد الإصابات بفيروس (کورونا) في البلاد تجاوز 1,2 مليون حالة.