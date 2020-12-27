عربي

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عن تحقيق شركة "أرامكو" أربعة اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء مختلفة من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزير تأكيده اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش بشمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق النفط الخام العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن (أرامكو)، لتحديد امتداد حقل الريش، قامت بحفر البئرين رقم 3 و4 في الحقل، حيث وصل الإنتاج الأولي من البئر 3 إلى 2745 برميلا يوميا من نفس نوعية الزيت، مصحوبا بثلاثة ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز، وفي البئر رقم 4 وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا إلى 3654 برميلا يوميا، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأشار الوزير إلى أن الاكتشاف في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

كما تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة ببئر المنحز في جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء في جنوب الحقل نفسه.

وأوضح الوزير أن حجم تدفق الغاز من بئر المنحز يقدر بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مع 98 برميلا من المكثفات، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 بشمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.

وأشار الأمير إلى أن "أرامكو" تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات النفط الخام والغاز والمكثفات فيها.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. مقترح قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

الجزائر.. مقترح قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

صحيفة كويتية: الحرس الثوري الإيراني ينقل صواريخ وطائرات مسيرة للعراق

صحيفة كويتية: الحرس الثوري الإيراني ينقل صواريخ وطائرات مسيرة للعراق

العراق يمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (فايزر)

العراق يمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (فايزر)

الأردن يستيقظ على جريمة بشعة.. مقتل سيدة حامل وطفلها طعناً

الأردن يستيقظ على جريمة بشعة.. مقتل سيدة حامل وطفلها طعناً

شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية

شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية

حزب الله العراقي يُهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

حزب الله العراقي يُهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

مصر: نجدد التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لتشغيل سد النهضة

مصر: نجدد التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لتشغيل سد النهضة

الحوثيون يلوحون باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

الحوثيون يلوحون باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الجهاد: الحفل الماجن بمقام النبي موسى اعتداء على بيوت الله وعمل مرفوض

الجهاد: الحفل الماجن بمقام النبي موسى اعتداء على بيوت الله وعمل مرفوض

رأفت يشدد على ضرورة توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان

رأفت يشدد على ضرورة توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان

سلفيت: اغلاق مصنع للباطون ومحل تجاري ومول لعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية

سلفيت: اغلاق مصنع للباطون ومحل تجاري ومول لعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية

هيئة الأسرى: قرار منع تطعيم الأسرى وربطه بموافقة حكومة الاحتلال قرار عنصري

هيئة الأسرى: قرار منع تطعيم الأسرى وربطه بموافقة حكومة الاحتلال قرار عنصري

عساف: مخططات لإنشاء مشروع استيطاني ضخم في منطقة الراس غرب سلفيت

عساف: مخططات لإنشاء مشروع استيطاني ضخم في منطقة الراس غرب سلفيت

﻿المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود صفحات فارغة

﻿المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود صفحات فارغة

حماس: نستنكر ما حدث في مقام النبي موسى بتصريح وغطاء من حكومة اشتية

حماس: نستنكر ما حدث في مقام النبي موسى بتصريح وغطاء من حكومة اشتية

رضوان: الاحتلال بمعركة الفرقان لم يُحقق أهدافه بوقف الصواريخ أو العثور على شاليط

رضوان: الاحتلال بمعركة الفرقان لم يُحقق أهدافه بوقف الصواريخ أو العثور على شاليط

منوعات

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

المجلس الأعلى للإعلام ... يحذر رامز جلال ...ويناشد الفنانين

شاهد: شمس&#34; حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه&#34;

شاهد: شمس" حياة المشاهير مزيفة ولا تصدقون ما ترونه"

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

شاهد: جورج وسوف يهدد جمهوره لهذا السبب

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

حلا الترك: أتمنى أن تجسد أحلام دور أمي

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

في تطور جديد..زوجة شقيق طارق العريان تهاجم طليقته وتدافع عن أصالة

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتصدر (ترند) على السوشيال ميديا لهذا السبب

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

(يونيسف) تعيّن يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

برج خليفة يُضاء بصورة الشيف بوراك ... ترحيبا بمطعمه الجديد

عربي

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن عن أربعة اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

العراق يمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (فايزر)

العراق يمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (فايزر)

الأردن يستيقظ على جريمة بشعة.. مقتل سيدة حامل وطفلها طعناً

الأردن يستيقظ على جريمة بشعة.. مقتل سيدة حامل وطفلها طعناً

شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية

شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية