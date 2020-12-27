دولي

انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا الجديدة في المكسيك

انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا الجديدة في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت أمس السبت 4974 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) و189 وفاة جراء الفيروس، في انخفاض شديد عن 9679 إصابة و665 وفاة في اليوم السابق.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى مليون و377217 والوفيات إلى 122026، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وتتواصل أعداد ضحايا فيروس (كورونا) في تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم.

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