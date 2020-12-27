العراق يمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح (فايزر)

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية في العراق، اليوم الأحد، على استخدام لقاح (فايزر/ بيونتك) بشكل طارئ.



وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن"الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة (كورونا) في العراق".



وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح (فايزر) قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.



وقال التميمي: "المستلزمات الخاصة بلقاح (فايزر) الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح (كورونا) في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".



وأوضح أن "عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم، وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة".



وأشار إلى أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع هذه الشركات والأمور تسير بانسيابية عالية، وقريباً سيحصل العراق على هذا اللقاح، ويبدأ بإعطائه للمواطنين".