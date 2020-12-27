شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 28 حالة وفاة و1504 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 28 حالة وفاة و1504 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة بالضفة الغربية، في كل من " طولكرم 4، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 5، رام الله 3، جنين 4"، قطاع غزة 10 وفيات. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1504 إصابات، سجلت على النحو التالي: "طولكرم (69)، بيت لحم (65)، طوباس (26)، قلقيلية (23)، نابلس (99)، الخليل (106)، أريحا (10)، رام الله (130)، ضواحي القدس (25)، جنين (61)، سلفيت (21)"، قطاع غزة (554)، مدينة القدس (317).  

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:  "طولكرم (78)، بيت لحم (180)، طوباس (19)، قلقيلية (86)، نابلس (195)، الخليل (175)، أريحا (29)، رام الله (88)، جنين (194)، سلفيت (55)"، قطاع غزة (160)، مدينة القدس (234).  

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27  مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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