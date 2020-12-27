مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد: السياسة التي اتخذتها الحكومة قلصت خسائر اقتصادنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، شاكر خليل: إن أزمة (كورونا) أثرت بشكل كبير على اقتصادنا الوطني، كما بقية دول العالم، خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة.



وأضاف خليل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن نسبة الخسائر للاقتصاد الوطني للعام الجاري، تراوحت ما بين 12- 15%.



وأوضح أن السياسة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة، برفع شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد منذ اليوم الأول للأزمة، وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية تدريجياً، والعودة للعمل بشكل حذر، أدى لتقليص نسبة الخسائر.



وأوضح، أن اقتصادنا الوطني عانى خلال العام الجاري من أزمة المقاصة، وتراجع الإيرادات المحلية نتيجة الإغلاقات، إضافة لتعقيدات الحالة الاقتصادية، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحكومة أدارت الأزمة بأقل الخسائر، وتعمل على استكمال الخطط التنموية وبرامج العناقيد في المحافظات، بعد تراجعها بسبب الجائحة، والتركيز على الحالة الصحية.



وتوقع خليل، أن يتحسن الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، بنسبة نمو تقدر بـ 7% لعدة اعتبارات، أهمها الانفراج السياسي، وبدء التلقيح لفيروس (كورونا)، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.



وفيما يتعلق بالخطط التنموية، أشار خليل إلى أن الحكومة ماضية في خطتها التنموية، سواء في موضوع الانفكاك عن الاحتلال، أو بالتنمية بالعناقيد.