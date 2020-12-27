دولي

زلزال قوي يهز شرقي تركيا

زلزال قوي يهز شرقي تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، أن زلزالاً بقوة 5.3 درجة هز ولاية ألازيغ شرقي تركيا، مؤكداً أن الزلزال وقع على عمق كليومترين.

وغرد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على (تويتر) قائلاً: "إنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 09:37 صباحاً (0637 بتوقيت غرينتش)، وشعر به السكان في عدة مقاطعات مجاورة.

وتتقاطع خطوط الصدع الرئيسية في تركيا، وتتكرر الزلازل، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ألازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا في تلك المحافظة وملاطية المجاورة.

كما ضرب زلزال آخر قاتل، مدينة إزمير الساحلية الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر، وأسفر عن مقتل 116 شخصاً.

يذكر، أن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ عقود، وقع في عام 1999 عندما ضرب زلزالان قويان شمال غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل نحو 18 ألف شخص.

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