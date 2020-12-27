الخارجية: استهداف الاحتلال للمستشفيات "تصعيد خطير" والصمت الدولي مرفوض

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء الهمجي، الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضد الإنسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.



وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي رداً دولياً يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المشافي والمراكز الصحية، خاصة في ظل انتشار جائحة (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض، وغير مقبول، وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا.



كما دانت الوزارة القصف الهمجي، الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعربدات التي يقوم بها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية في مناطق عدة بالضفة الغربية.