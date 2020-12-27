شؤون فلسطينية

سلفيت: اغلاق مصنع للباطون ومحل تجاري ومول لعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية

سلفيت: اغلاق مصنع للباطون ومحل تجاري ومول لعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القائم بأعمال محافظ سلفيت، محمود صالح، إغلاق بلدات قيرة ورافات وكفر الديك، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام تخضع للتقييم، مشيراً إلى أن عدد الحالات المسجلة يوم أمس بلغ 32 وإجمالي الحالات النشطة 519.

وأضاف صالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية ولجان الطوارئ، كثفت الجولات الصباحية والمسائية على المحال التجارية والمصانع؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية، حيث تم إغلاق مصنع للباطون، ومحل تجاري، ومول؛ لعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية.

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