هيئة الأسرى: قرار منع تطعيم الأسرى وربطه بموافقة حكومة الاحتلال قرار عنصري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المستشار الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، القرار الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بمنع تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال بلقاح مضاد لفيروس (كورونا) وربطه بالموافقة المسبقة من حكومة الاحتلال، بالقرار العنصري، والجريمة الجديدة، التي تضاف لجرائم الاحتلال بحق الأسرى.



وحمّل عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى وحياتهم، جراء عدم اتخاذ الإجراءات الحقيقية لحمايتهم من تفشي فيروس (كورونا) ومن ثم اتخاذ هذا القرار من المستوى السياسي، بشأن عدم تطعيم الأسرى، لافتاً إلى أنه أصيب 140 أسيراً بالفيروس منذ بداية الجائحة.