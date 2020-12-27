عساف: مخططات لإنشاء مشروع استيطاني ضخم في منطقة الراس غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف عن محاولات لإنشاء مشروع استيطاني ضخم جداً في منطقة الراس غرب سلفيت، محذّرا في السياق من تزايد هجمات المستوطنين بدعم وحماية من حكومة الاحتلال في الأيام المقبلة على عدة بلدات وقرى في محافظات الضفة، قبيل الانتخابات الاسرائيلية.



وشدّد عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في كافة القرى، التي تتعرض باستمرار لاعتداءات عصابات المستوطنين، داعياً كافة المجالس القروية والمواطنين إلى اليقظة والتنبه؛ للتصدي لهجمات المستوطنين عبر مخطط منظم؛ لتعزيز صمود المواطنين.



وأكد عساف، أن المخططات الاستيطانية المطروحة في محيط مدينة القدس، تأتي لإتمام إغلاق المدينة وتهويدها، وفرض حقائق على أرض الواقع لفصل القدس عن الضفة.