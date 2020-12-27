﻿المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود صفحات فارغة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود صفحات فارغة 125-126، 129-130، 133-134، 137-138، 141-142،145-146، 149- 150، 153-154.



وأوضح أن هذه النسخة، ينسب صدورها إلى مطبعة القدس للنشر والتوزيع وطبع في المطبعة المصرية الألمانية، بتصريح رقم (1) الصادر في 2/1/2013 م، بإذن من إدارة المصاحف في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.



وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.