الأردن يستيقظ على جريمة بشعة.. مقتل سيدة حامل وطفلها طعناً

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر أمني في الأردن: إن جريمة قتل وقعت في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، الأحد، ذهبت ضحيتها إمرأة ثلاثينية حامل وطفلها طعناً.



وحسب موقع (رؤيا الإخباري) فقد أصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، بياناً، أكد فيه العثور على جثتين لإمرأة وطفلها.



وقال الناطق الإعلامي: ان بلاغاً ورد اليوم، بوجود جثتين لامراة وابنها داخل منزلهم في محافظة البلقاء في منطقة البقعة، حيث تم التحرك للمكان، وتبين أن المراة والطفل تعرضا للطعن، ما أدى إلى وفاتهما، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات.