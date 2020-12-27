حماس: نستنكر ما حدث في مقام النبي موسى بتصريح وغطاء من حكومة اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) فوزي برهوم: إن ما جرى في مسجد ومقام النبي موسى عليه السلام، شرقي القدس من أفعال مشينة، هو انتهاك لحرمات بيوت الله عز وجل ودور العبادة، وخارج عن معتقدات وأخلاق وثقافة شعبنا الفلسطيني.



وأضاف برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إننا إذ نستنكر أن يأتي ذلك بتصريح وغطاء رسمي من الجهات الرسمية في حكومة اشتية، لنؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين، ووضع حد لأي تجاوزات من شأنها المس بحرمات بيوت الله عز وجل ودور العبادة".