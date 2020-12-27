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شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية

شاهد: لبنانيون يحرقون خياماً للاجئين سوريين في المنية
رام الله - دنيا الوطن
قام عدد من اللبنانيين، بإحراق خيام تابعة للاجئين سوريين في المنية شمال لبنان، على بسبب خلاف وقع بين لبناني من آل المير، وعدد من العمال السوريين في المنطقة.

ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام) فإن "إشكالاً وقع بين شخص من آل المير، وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى إلى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى".

وأوضحت الوكالة، أنه تدخل عدد من الشبان من آل المير، وعمدوا الى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

فيما حضرت سيارات الدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.

 

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