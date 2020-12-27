شؤون فلسطينية

إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس (كورونا)

إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الأحد، الأسير أحمد مناصرة  (18 عاماً) من القدس المحتلة، بفيروس (كورونا).

وأكد مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ وصل "دنيا الوطن"، على إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس (كورونا) داخل سجون الاحتلال.

يُذكر، أنّ قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل مناصرة بتاريخ 12/10/2015 بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس.

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