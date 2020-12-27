حزب الله العراقي يُهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

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رام الله - دنيا الوطن

هددت (كتائب حزب الله) المنضوية تحت لواء (الحشد الشعبي) العراقي، رئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي، محذرة إياه من "اختبار صبر المقاومة".



وأكد المسؤول الأمني لـ (كتائب حزب الله)، أبو علي العسكري، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس؛ لتضييع الفرصة على العدو، بألا نكون الطرف البادئ لها".



وقال المسؤول في الكتائب: "لعل عمليات القصف في الأيام الماضية، لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق، وهذا ما يجب أن لا يتكرر".



وأضاف: "إن تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، سواء المحلية منها أو الخارجية، تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا".



ودعا المسؤول في الكتائب، "الكاظمي الغدر" إلى عدم اختبار "صبر المقاومة بعد اليوم"، مهدداً الكاظمي بالقول: "لن تحميه حينها الاطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية، ولا الـ (CIA) الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن".