تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة علي الجبريني، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمدينة خلال اليومين الأخيرين.



وقال الجبريني، في بيان صحفي: "إنّ الحالة الوبائية في مدينة القدس، شهدت تسجيل أرقام قياسية جديدة، بواقع 225 إصابة الجمعة، و92 إصابة يوم السبت".



وأشار الجبريني، إلى تعافي 234 حالة، ليصل عدد الإصابات النشطة إلى 1591، ما يشكل ربع عدد الحالات النشطة في المدينة، والبالغة 6959 إصابة.



وأضاف: "أنّ عدد الإصابات الحرجة والخطيرة، التي تعالج في المستشفيات حاليًا، بلغ 98 إصابة، وبعضهم موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي".



وطالب الجبريني، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على النظافة والتعقيم، مع الدعوة لإجراء الفحوصات.



ولفت إلى أنّ التزام المواطنين في القدس من خلال وعيهم والتزامهم بالتوصيات الصحية، هو مفتاح السلامة صوب العودة إلى الحياة الطبيعية.