وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين ستبلغُ ذروتها خلال الشهرين المقبلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد: إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة، كانت متوقعة، وتم التحذير منها، ومن مدى خطورتها منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وستبلغُ ذروتها خلال الشهرين المقبلين حتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.



وشددت الكيلة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، حيث تم وضع خطة لافتتاح أقسام جديدة في المشافي، وتوسعة أقسام العناية المكثفة.



وأوضحت، أن الأسبوع الأول من العام الجديد، سيشهد بدء استقبال مرضى (كورونا) في مستشفى الهلال الأحمر في نابلس، وذلك بسعة 70 سريراً منها 20 للعناية المكثفة، بالإضافة إلى تدريب القطاع الطبي.



وأضافت: أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، وأن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، وخاصة في المحافظات الأربع، التي تم فيها فرض الإغلاق بشكل كامل.



وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن اللجنة الوطنية لشراء لقاح (كورونا) ستجتمع اليوم، للبحث في الإسراع بالحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الوزارة، بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لشراء اللقاح.



وذكرت، أن فلسطين تسعى للحصول على اللقاح في ظل التنافس العالمي عليه، لافتة إلى أنه تم التوقيع مع الشركات الأربع التي أوصت بها الصـحة العالمية، وأن جوابها على المراسلات، سيصل مع بداية العام.