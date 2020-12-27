حماس: معركة الفرقان عكست دموية الاحتلال وقادته المجرمين

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رام الله - دنيا الوطن

عقب الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، صباح يوم الأحد، على مرور 12 عاماً، على العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال عام 2008 .



وقال القانوع في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن شعبنا تعرض قبل 12 عاماً، لأعنف ضربة جوية إسرائيلية منذ عام 1967، نفذها طيران الاحتلال في عدوان همجي ضد قطاع غزة.



وأضاف: "أن معركة الفرقان، رسمت مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني، وعكست دموية الاحتلال، وقادته المجرمين".