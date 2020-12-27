حماس: معركة الفرقان عكست دموية الاحتلال وقادته المجرمين
رام الله - دنيا الوطن
عقب الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، صباح يوم الأحد، على مرور 12 عاماً، على العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال عام 2008 .
وقال القانوع في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن شعبنا تعرض قبل 12 عاماً، لأعنف ضربة جوية إسرائيلية منذ عام 1967، نفذها طيران الاحتلال في عدوان همجي ضد قطاع غزة.
وأضاف: "أن معركة الفرقان، رسمت مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني، وعكست دموية الاحتلال، وقادته المجرمين".
عقب الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، صباح يوم الأحد، على مرور 12 عاماً، على العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال عام 2008 .
وقال القانوع في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن شعبنا تعرض قبل 12 عاماً، لأعنف ضربة جوية إسرائيلية منذ عام 1967، نفذها طيران الاحتلال في عدوان همجي ضد قطاع غزة.
وأضاف: "أن معركة الفرقان، رسمت مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني، وعكست دموية الاحتلال، وقادته المجرمين".
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