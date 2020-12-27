مخططات إسرائيلية لبناء بؤر استيطانية واسعة في الضفة قبل نهاية ولاية ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن حكومة الاحتلال تُخطط لاستغلال ما تبقى من وقت، قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب (جو بايدن) للمصادقة على عمليات بناء واسعة في مستوطنات الضفة الغربية.



وبحسب قناة (كان) فإنّ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، قد يجتمع الخميس المقبل؛ للمصادقة النهائية على عمليات بناء في المستوطنات.



وتعتبر هذه المرة الأولى، التي قد تصادق فيها حكومة الاحتلال على بناء استيطاني بالضفة، منذ انتخاب بايدن، رئيساً للولايات المتحدة، حيث يسود الاعتقاد في "إسرائيل" بأنّ فترة بايدن، قد تشهد تجميداً للاستيطان على غرار فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.