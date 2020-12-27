إصابة مصطفى البرغوثي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، صباح اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
وقال البرغوثي، في منشور على صفحته على (فيسبوك): "إنّه ورغم اتباع كل وسائل الوقاية والالتزام، تسلل الفيروس إلي".
وأضاف: "الأعراض غير مقلقة والحمد لله، ولكن أرجو من كل من التقى بي خلال الأسبوع الماضي، إجراء الفحص، واتباع وسائل الحماية".
أعلن أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، صباح اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
وقال البرغوثي، في منشور على صفحته على (فيسبوك): "إنّه ورغم اتباع كل وسائل الوقاية والالتزام، تسلل الفيروس إلي".
وأضاف: "الأعراض غير مقلقة والحمد لله، ولكن أرجو من كل من التقى بي خلال الأسبوع الماضي، إجراء الفحص، واتباع وسائل الحماية".
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