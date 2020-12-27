إصابة مصطفى البرغوثي بفيروس (كورونا)

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، صباح اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



وقال البرغوثي، في منشور على صفحته على (فيسبوك): "إنّه ورغم اتباع كل وسائل الوقاية والالتزام، تسلل الفيروس إلي".



وأضاف: "الأعراض غير مقلقة والحمد لله، ولكن أرجو من كل من التقى بي خلال الأسبوع الماضي، إجراء الفحص، واتباع وسائل الحماية".