الصحة بغزة: تسجيل 10 وفيات و554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 10 حالات وفاة، و554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1855 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 160 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 38137 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10961 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 26843 حالة، وإجمالي الوفيات 333 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 345 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.