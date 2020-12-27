قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية إلينوي الأميركية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة الأميركية، صباح اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في صالة بولينغ في روكفورد بولاية إيلينوي الأميركية (وسط غرب الولايات المتحدة).



وقالت قناة (إن.بي.سي شيكاغو) التلفزيونية: إن السلطات اعتقلت شخصاً على صلة بالحادث، وقالت شرطة روكفورد على (تويتر): "مشتبه به قيد الاحتجاز، والتحقيق جار".



وأعلن رئيس شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال شخص، قد يكون على علاقة بإطلاق النار، دون إبداء أي تفاصيل عنه، ولا عن الضحايا؛ إلا أن الشرطة، أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار من أسلحتهم.