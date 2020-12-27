قوات الاحتلال تُطلق نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم الأحد، تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الأمني، شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ دون إصابات.



وأفادت مصادر محلية، بقيام قوات الاحتلال، بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية، شرقي بلدة خزاعة شرقي المحافظة؛ ما أجبر المزارعين على الانسحاب؛ خشية على حياتهم.



وأشارت ذات المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أطلقت النار من موقعي (كيسوفيم) و(الأحراش) تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة.