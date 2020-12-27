الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي الشوامرة، وحمادة نخلة، عقب اقتحام منزليهما في مخيم قدورة وسط رام الله.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى نخلة، بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.



كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي عين مصباح في المدينة.



وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي فجرا، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه المجمع.



وقالت الوزارة إن سيدة حامل أصيبت برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خاصة الأطفال، وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع.



إلى ذلك رشق عدد من المستوطنين ليلا، سيارات المواطنين المارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله، بالحجارة.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب طارق عبد السلام دراغمة (18 عاما)، من مدينة طوباس، لدى مروره عبر حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.



وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الشابين قصي بركات الطردة من بلدة تفوح غربًا، وليث شريف الرجوب من قرية الكوم جنوبًا.



واقتحم مستوطنون الليلة الماضية مقام يقين الأثري، في بلدة بني نعيم، ونصبوا فيه خيمة قبل تفكيكها صباح اليوم.



وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون ومتدينون "حريديم" ليلا، على المقدسيين بالقرب من شارع رقم واحد بالشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان أن مئات المستوطنين تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم (1) في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم، واعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة الاحتلال.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا على التوالي.