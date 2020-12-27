"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لعام 2020 وتُكرّم الطواقم الطبية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، اليوم الأحد، استفتاءها السنوي، في نهاية عام مليء بالأحداث والمتغيرات المحلية والدولية.وألقت جائحة (كورونا) بظلالها، على الاستفتاء، إذ شمل أسئلة موجهة للجمهور حول الجائحة، وآثارها، ورؤية الجهمور لأداء الشخصيات والهيئات الحكومية المشاركة في إدارة ملف الجائحة في فلسطين.وفي لفتة، اختارت "دنيا الوطن" أن تطلق لقب "شخصية العام 2020"، على الطواقم الطبية الفلسطينية، تكريماً لهم وتقديراً لجهودهم.وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.