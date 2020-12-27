ترامب يُطالب الجمهوريين بالتصعيد من أجل الرئاسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ"التصعيد والنضال" من أجل الرئاسة، مؤكداً أن مكتب التحقيقات الفدرالي، ووزارة العدل، لم يقوما بعملهما المتعلق بالانتخابات.



وعبر سلسلة تغريدات له عبر صفحته بموقع (تويتر)، اعتبر ترامب أنه "حان الوقت لأعضاء الكونغرس الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل".



وأشار إلى أن "هناك انخفاضاً كبيراً في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع (مثبت بالفيديو)، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين".



وأضاف: "هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا)، الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها".



وذكر ترامب: "المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما".



وختم بالقول: "نظام الانتخابات في الولايات المتحدة، يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث، لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة".